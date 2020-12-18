На улицах Нижнего Тагила замечены автомобили скорой помощи с эмблемой «РТ. Социальная сфера». Но договор о передаче скорой на аутсорсинг ещё не подписали

Накануне вечером, 17 декабря, на перекрёстке проспекта Мира и улицы Циолковского проезжал автомобиль скорой помощи с эмблемой компании «РТ. Социальная сфера», передаёт журналист АН «Между строк». При этом Министерство здравоохранения Свердловской области ещё не подписало договор с дочерней компанией «Ростеха» о передаче тагильской скорой на аутсорсинг. Редакция «Между строк» пыталась получить комментарий от Минздрава о том, когда подпишут договор, но нам не ответили.

Начальная цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания-победитель обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов.

Согласно материалам на сайте госзакупок, заявка ООО «РТ-Социальная сфера» признана соответствующей всем требованиям.

Персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно отнёсся к предстоящим изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет.