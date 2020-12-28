Десять школьников Нижнего Тагила получили премии главы города

Десять тагильских школьников получили премии главы города за успехи в учёбе, спорте и творчестве на протяжении всего 2020 года. Стипендиатами стали воспитанники детских школ искусств № 1 и № 3, спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер», СШОР № 1, Политехнической гимназии, городских станций юных натуралистов, техников и туристов. Свои способности также проявили ученики школ № 32 и № 69. Все они получили сертификаты на три тысячи рублей от мэра Нижнего Тагила, а также почётные грамоты и подарки.

«Несмотря на сложности уходящего года, дистанционный формат обучения, смену графика и формата занятий в секциях и кружках, вы достигли отличных результатов. Кто-то может похвастаться высокими показателями в учёбе, научно-практической деятельности, общественной работе, кто-то — победами в спортивных соревнованиях регионального и федерального уровней или отличными творческими достижениями. Мы гордимся каждым из вас. Вы достойно представляете наш город. Ваши успехи — это успехи Нижнего Тагила», — сказал мэр Владислав Пинаев.