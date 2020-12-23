Жителя Нижнего Тагила арестовали на шесть суток из-за отказа надеть маску в зале суда

Жителя Нижнего Тагила оштрафовали на 15 тысяч рублей за отказ надеть маску в магазине. Во время оглашения приговора в зале суда мужчина также отказался надеть средство индивидуальной защиты, поэтому судья назначила ему ещё и шесть суток административного ареста.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, 7 ноября тагильчанин пришёл в один из магазинов города без маски. Сотрудник магазина вызвал полицию, и приехавшие на вызов силовики составили на мужчину протокол об административном правонарушении, после чего передали материалы в Ленинский районный суд.

Прибыв на судебное заседание, мужчина снова отказался надевать маску по просьбе судьи. В результате тагильчанина удалили из зала и рассмотрели дело заочно.

В результате COVID-диссидента признали виновным по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения») и назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, за невыполнение требований судьи мужчина привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи»). По данной статье он получил шесть суток ареста.