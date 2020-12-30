Владимир Путин поручил продлить льготы на оплату ЖКХ

Президент России Владимир Путин поручил продлить порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ. Об этом сообщили на сайте Кремля 30 декабря.

«Правительству РФ во взаимодействии с Генеральным советом “Единой России” обеспечить продление беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам проведения социального онлайн-форума всероссийской политической партии «Единая Россия».

В целях материальной поддержки малоимущих граждан выделяется субсидия на оплату ЖКХ, позволяющая уменьшить траты на квартплату. Отказать могут людям, имеющим высокий доход или задолженность перед ЖКХ. Также каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.