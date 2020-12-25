В школах Нижнего Тагила перенесли каникулы и продлили учебные дни до 30 декабря

В Нижнем Тагиле ученикам школ под Новый год продлили вторую четверть. Таким образом, тагильские школьники продолжат учиться в этом году до 30 декабря. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее в мэрии Нижнего Тагила утверждали, что каникулы для тагильских школьников начнутся с 26 декабря, однако сегодня стало известно, что некоторые общеобразовательные учреждения продолжат учиться до 30 декабря. Также учебным днём сделали и последнюю субботу 2020 года.

«У каждой школы свой календарный график, то есть кто-то может пойти на каникулы с 30 декабря», — заявили в пресс-службе.

Как рассказывают родители школьников, их и учителей оповестили об изменениях в расписании лишь сегодня, 25 декабря. По словам педагогов, все оценки за четверть уже выставлены в дневники, а последние классные часы проведены.

«Родительский чат сегодня взорвался гневными сообщениями. В день окончания четверти родителей поставили перед фактом, что дети будут учиться вплоть до 30 декабря, да ещё и в субботу дети будут учиться. Многие родители уже построили планы, дети с нетерпением ждали каникул, а мы сегодня провели последний классный час в этом году. Как будем учиться оставшиеся дни — неизвестно», — рассказала одна из учителей тагильских школ.

Ученики 6–8-х и 10-х классов по-прежнему будут обучаться дистанционно, учащиеся 1–5-х, 9-х и 11-х классов будут приходить в школу на уроки.