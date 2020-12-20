В Общественной палате призвали наказать российскую журналистку за плакат «Я беременна» на конференции с Путиным

Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич потребовал наказать журналистку из Рязани Александру Безукладову за обман президента России Владимира Путина во время пресс-конференции. Девушка привлекла к себе внимание плакатом с надписью «Я беременна», однако её вопрос касался другой темы.

Вместо вопроса Безукладова рассказала историю о вице-губернаторе Рязанской области и попросила Владимира Путина дать ему звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Позже журналистка призналась, что выбрала табличку, чтобы её заметили.

«Она обманула не только президента, но и всех нас: там не только ложь, но и явно фейковый, постановочный вопрос, что для журналиста совершенно недопустимо. Подобное недостойное поведение, выражающееся в откровенной и отвратительной лжи на всю страну, не должно остаться безнаказанным», — заявил общественник Федеральному агентству новостей.

После обращения рязанской журналистки СМИ опровергли информацию о геройствах чиновника, заявив, что вице-губернатор спас только одну женщину. Позже очевидцы заявили, что и вовсе не видели его на месте ЧП.