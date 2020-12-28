В Нижнем Тагиле за сутки выявили 17 новых случаев заражения COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 404 случая COVID-19. Из них 17 — в Нижнем Тагиле, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего в регионе новым коронавирусом заразились 57 381 человек. В Нижнем Тагиле — 3534.

Состояние 581 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 338 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 231 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 407 человек. Общее число выписанных достигло 49 710. Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1457.