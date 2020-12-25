В Нижнем Тагиле вручили награды лучшим медикам ЦГБ № 1

Почётными грамотами и благодарственными письмами Законодательного собрания Свердловской области награждён коллектив ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Главный врач больницы Александр Павловских поздравил коллег с полученными наградами и поблагодарил их за работу.

«В этом году пандемия повлияла на все сферы жизни, не всё задуманное получилось осуществить в срок. Поэтому сегодня, перед Новым годом, мы собрались для того, чтобы каждый из вас наконец-то получил свои заслуженные награды и был отмечен за свой добросовестный труд», — сказал Александр Павловских.

Благодарственные письма и грамоты вручил депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Лутохин.

«Хочу сказать спасибо за ваш труд, за неоценимый вклад в наше здоровье, а в преддверии Нового года пожелать благополучия, успехов в работе, терпения и сил, чтобы выстоять в этой борьбе, а главное, здоровья!» — отметил Евгений Лутохин.

За большой вклад в оказание медицинской помощи населению города были награждены 15 сотрудников: медицинская сестра Светлана Михалёва, старшая медицинская сестра Ольга Шаламова, главная акушерка Алёна Веретенникова, врач акушер-гинеколог, заведующий отделением Евгения Михайлиди, врач-эпидемиолог Юлия Охорзина, врач-кардиолог, заведующий отделением Ксения Ионга, врач травматолог-ортопед Илья Петров, фельдшер Валентина Софронова, врач-гастроэнтеролог Наталья Великанова, медицинская сестра Лариса Стажкова, врач-рентгенолог Людмила Васёва, врач-невролог Светлана Останина, врач-кардиолог Татьяна Кротова, медицинская сестра Лариса Чабала, председатель первичной профсоюзной организации больницы Татьяна Усатова.

С апреля 2020 года стационар ЦГБ № 1 перепрофилирован для лечения пациентов с тяжёлой и средней степенью тяжести ОРВИ и пневмонии, проживающих на территории Нижннго Тагила и Горнозаводского округа. Приёмное отделение стационара работает как единый приёмо-сортировочный пункт. В настоящее время в ЦГБ № 1 развёрнуто 616 коек.