В Нижнем Тагиле в Новый год температура воздуха может опуститься до минус 40 градусов

По данным Уральского гидрометцентра, с 30 декабря по 3 января в Свердловской области ожидается аномально холодная погода. В этой связи ЕДДС Нижнего Тагила выступило с экстренным предупреждением.

Ночью 31 декабря синоптики обещают сильный мороз с минимальной температурой воздуха –40 градусов. Прогнозируется, что такой холод будет держаться до 2 января.

Всем городским службам и руководителям предприятий с целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций рекомендовано выполнить превентивные мероприятия и быть готовыми к возможному возникновению ЧС.

В случае аварий на системах тепло-, газо- и электроснабжения нужно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.