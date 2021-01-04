В Нижнем Тагиле нашли обглоданный собаками труп

В районе АЗС «Газпромнефти» на выезде из Нижнего Тагила нашли изуродованный собаками труп пожилой женщины, сообщается в паблике «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на заправке "Газпром" на Кирпичном нашли тело бабушки. По домам ходит полиция, всех опрашивают под протокол. Пришёл мужчина в форме и спрашивал, видели ли мы или, может, слышали, что какая-нибудь бабушка пропадала в течение трёх дней. Я не видела и не слышала ничего, только от полиции и узнала. При ней документов не было. Её лицо погрызли собаки», — сообщает подписчица паблика.

По её словам, тело нашли недалеко от рогожинского кладбища. При погибшей были ключи от дома, гранатовый сок и банан. На ней был короткий пуховик.

В комментариях местные жители предположили, что тело может принадлежать пропавшей перед Новым годом 61-летней Ирине Тарасевич: пенсионерка пропала 25 декабря в Нижнем Тагиле, до сих пор поиски пропавшей не принесли никаких результатов.

В ММУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что на данный момент полиция устанавливает личность погибшей.