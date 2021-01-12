В Нижнем Тагиле мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

22-летняя тагильчанка попалась на уловку мошенников и лишилась более 10 тысяч рублей. Как сообщила потерпевшая сотрудникам полиции, её супругу, работающему в такси, поступил заказ на поездку в Екатеринбург. Клиент заявил, что готов перевести деньги за поездку на банковскую карту. Так как водитель такси не пользуется картой, он назвал данные карты своей супруги, её сотовый телефон и предупредил, что ей позвонят насчёт оплаты.

«По словам девушки, ей действительно позвонил мужчина и сообщил, что нужно назвать код, который придёт в СМС-сообщении, чтобы деньги были зачислены, что она и сделала. После этого незнакомец сообщил, что оплата не прошла, и попросил дать номер карты кого-нибудь из родственников. Девушка назвала данные своей матери и предупредила о предстоящем звонке и необходимости выполнить действия», — пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В результате с банковских карт женщин было списано более 10 тысяч рублей. По данному факту в отделе полиции № 17 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счёта», предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы.