В Нижнем Тагиле изменится график движения трамваев 26 и 31 декабря

В связи с объявленным в Свердловской области выходным 31 декабря, в Нижнем Тагиле изменится график движения трамваев. Так, в субботу, 26 декабря, трамваи всех маршрутов будут курсировать по расписанию рабочего дня. В четверг, 31 декабря, общественный транспорт будет ездить по расписанию выходного дня, сообщается на сайте «Тагильский трамвай».

Напомним, губернатор Свердловской области объявил 31 декабря выходным днём для чиновников и работников бюджетных организаций. Указ не распространяется на частные компании — в фирмах руководство принимает решение о выходном самостоятельно.