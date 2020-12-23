В Нижнем Тагиле ФСБ отправила «бомбу» посылкой через курьера 

В октябре 2020 года УФСБ России по Свердловской области выявило грубые нарушения правил приёма груза для перевозки в одной из транспортных компаний в Тагилстроевском районе. В середине октября 2020 года сотрудник госбезопасности под видом клиента сдал сумку с муляжом взрывного устройства экспедиторам, указав, что в ней находится одежда. Экспедитор же не проверил достоверность переданной ему информации и заключил с условным нарушителем договор транспортной экспедиции. Эту информацию спецслужбы передали в прокуратуру Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

«В результате прокурорской проверки установлено, что индивидуальным предпринимателем, осуществляющим транспортно-экспедиционную деятельность, в нарушение требований статьи 4 Федерального закона “О транспортно-экспедиционной деятельности” при приёме груза не выполнена обязанность по проверке достоверности представленной клиентом информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции», — рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве.

16 декабря Уральским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы в сфере транспорта было рассмотрено возбуждённое прокуратурой района дело об административном правонарушении. Экспедитору назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.