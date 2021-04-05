В Екатеринбурге будут судить Алексея Чеканова, директора Тагилбанка и соратника Эдуарда Росселя

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров и совладельца «Тагилбанка» Алексея Чеканова. Также по делу обвиняются экс-председатель правления банка Лариса Пестова и бывшая глава кредитного управления банка Оксана Логинова, пишет Znak.com.

Подозреваемым предъявлены обвинения по части 1 статьи 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов отчёта и отчётности финансовой организации», а совладельцу «Тагилбанка» добавлена часть 4 статьи 33 «Подстрекательство к совершению фальсификации».

По версии следствия, в августе 2017 года Алексей Чеканов организовал приобретение за счёт средств банка векселей у московской фирмы на общую сумму более 70 млн рублей, говорится в обвинительном заключении по делу. Именно это приобретение ухудшило финансовое положение банка из-за обязательств по резервированию капитала кредитной организации. А впоследствии стало основанием для введения в банке временной администрации.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в УрФО, коллеги Чеканова в период с августа 2017 по июнь 2018 года систематически предоставляли в ответственное подразделение Центробанка недостоверные финансовые отчёты. Чтобы не допустить негативных последствий, в отчётах не было отражено приобретение банком ценных бумаг. В ходе расследования по решению суда на имущество обвиняемых, в том числе автомобили Toyota Land Cruiser и Infinity FX37, был наложен арест.

В 2019 году Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассматривал уголовное дело в отношении Ларисы Пестовой. Ей было предъявлено обвинение по части 1 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Тогда экс-председателя временно отправили под домашний арест. Но в дальнейшем дело было закрыто за истечением срока давности.

В российской банковской системе Тагилбанк занимал 409-е место. По словам совладельца Тагилбанка Алексея Чеканова, причина отзыва лицензии была в госполитике, направленной на укрупнение банковского сектора. При этом нарушения самого банка он считал незначительными.

Помимо должности в совете директоров банка, Алексей Чеканов известен тем, что является давним другом и соратником экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Их знакомство произошло в 1980-е годы, когда они вместе работали в «Тагилстрое».

20 июля 2018 года Центробанк лишил лицензии «Тагилбанк». Причиной отзыва лицензии считались убытки, возникшие из-за низкой эффективности выбранной бизнес-модели. Но позднее временная администрация банка выяснила, что у организации имеются признаки банкротства. Тогда специалисты Агентства по страхованию при инвентаризации имущества выявили недостачу на общую сумму 10,5 млн рублей.

В январе 2019 года 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми повторно объявил Тагилбанк банкротом.

Свой кредитный портфель «Тагилбанк» распродаёт с осени 2019 года. Самым крупным лотом оказался главный офис кредитной организации на улице Ломоносова, 2а. В карточке торгов отмечалось, что начальная цена здания — 304,8 млн рублей.

Сейчас организация проводит очередной этап расчётов с кредиторами АО «Тагилбанк». На выплаты дополнительно направлено 19 млн рублей, чтобы удовлетворить требования кредиторов первой очереди. Данные средства были получены за счёт реализации имущества банка, а также в результате исполнения обязательств должников перед банком.