Экономика

«Тагилбанк» выставил на аукцион кредитный портфель на полмиллиарда рублей

03.02.2020 12:41
«Тагилбанк» выставил на аукцион кредитный портфель на полмиллиарда рублей

Признанный банкротом осенью 2018 года «Тагилбанк» распродаёт свой кредитный портфель стоимостью почти полмиллиарда рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Банк выставил на торги почти 300 лотов, самый дорогой — кредитные обязательства компании «Уралстроймонтаж» (58 млн рублей).

«Торги проводятся путём повышения начальной цены продажи лота на величину, кратную величине шага аукциона. Шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи лота», — указано в документации.

Представитель комитета кредиторов Анна Ловкина подтвердила факт продажи кредитного портфеля банка.

«"Агентство по страхованию вкладов" (исполняет функции конкурсного управляющего) хотело продавать эту задолженность оптом: например, объединить все ипотечные кредиты, все автокредиты. АСВ действовало в интересах некого инвестора, который купит оптом весь кредитный портфель. Комитет кредиторов возражал против такого предложения, и предлагал продавать все кредиты по отдельности, чтобы заёмщики сами могли выкупить свои кредиты», — рассказала Ловкина.

Она уточнила, что сумма всего портфеля — примерно полмиллиарда рублей, но «сумма меняется, так как клиенты платят».

«Вырученные средства пойдут на погашение требований вкладчиков первой очереди и кредиторов третьей очереди, в настоящее время процент погашения дошёл до 86,15%», — объяснила представитель комитета кредиторов банка.

«Тагилбанк» был основан 25 ноября 1991 года. В июле 2018 года ЦБ отозвал у него лицензию за «неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность» и «создание угрозы кредиторам и вкладчикам».

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