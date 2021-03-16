Все кредиторы первой очереди АО «Тагилбанк» получат причитающиеся выплаты

Требования кредиторов первой очереди АО «Тагилбанк» будут удовлетворены в полном объёме. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Сейчас организация проводит очередной этап расчётов с кредиторами АО «Тагилбанк».

«На выплаты дополнительно направлено 19 млн рублей, что позволит на 100% удовлетворить требования кредиторов первой очереди. Данные средства были получены за счёт реализации имущества банка, а также в результате исполнения обязательств должников перед банком», — уточнили в агентстве.

Напомним, признанный банкротом осенью 2018 года «Тагилбанк» распродаёт свой кредитный портфель стоимостью почти полмиллиарда рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома. Распродажа имущества «Тагилбанка» началась ещё осенью 2019 года. Самым крупным лотом оказался главный офис кредитной организации на улице Ломоносова, 2а. В карточке торгов отмечалось, что начальная цена здания — 304,8 млн рублей.

«Тагилбанк» был основан 25 ноября 1991 года. В июле 2018 года ЦБ отозвал у него лицензию за «неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность», и «создание угрозы кредиторам и вкладчикам».