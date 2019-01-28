Суд Нижнего Тагила отправил под домашний арест экс-председателя правления и акционера лишённого лицензии «Тагилбанка»

Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал в субботу, 26 января, меру пресечения экс-председателю правления «Тагилбанка» Ларисе Пестовой. Напомним, кредитное учреждение лишилось лицензии 20 июля 2018 года по решению Центробанка. По информации источников АН «Между строк» в правоохранительных органах, бывший топ-менеджер и акционер «Тагилбанка» подозревается по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и «Злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ), предусматривающим наказания в виде лишения свободы на срок до 10 и 4 лет соответственно.

«Следствие просило избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, однако судья Григорьев постановил отправить Пестову под домашний арест сроком до 9 марта 2019 года», — рассказали АН «Между строк» в Ленинском райсуде.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» воздержались от комментариев по возбуждённому в отношении Ларисы Пестовой уголовному делу, а также его связи с деятельностью лишённого лицензии кредитного учреждения. По информации АН «Между строк», женщина была задержана в Санкт-Петербурге и конвоирована в Нижний Тагил.

Ранее специалисты Агентства по страхованию вкладов провели инвентаризацию имущества банка, в ходе которой была выявлена недостача имущества на общую сумму 10 млн 536 тыс. рублей.

«Наибольшая часть [недостачи] на сумму 6 млн 353 тысячи рублей связана с отсутствием документов, подтверждающих право собственности на нежилое помещение по адресу: г. Нижний Тагил, Октябрьский пр-т, д. 28. Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 2 млн 65 тысяч рублей включает в себя неотделимые улучшения в арендованных банком помещениях на сумму 983 тысячи рублей, а также связана с фактическим отсутствием имущества. Недостача в размере 1 млн 32 тысячи рублей приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам, и связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров», — говорилось в сообщении АСВ.

В середине января 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми повторно объявил «Тагилбанк» банкротом. Ранее аналогичное решение по иску Центробанка вынес арбитражный суд Свердловской области, после чего акционеры кредитной организации, включая бизнесмена Алексея Чеканова, подали апелляционную жалобу.

Получить комментарий Чеканова в связи с арестом бывшего партнёра АН «Между строк» не удалось.

Банк России отозвал лицензию у «Тагилбанка» 20 июля. Причиной отзыва лицензии были указаны убытки, которые, по мнению регулятора, возникли из-за низкой эффективности выбранной бизнес-модели. Позднее временная администрация, назначенная в банк, пришла к выводу, что у финансовой организации имеются признаки банкротства.

«Тагилбанк» был основан 25 ноября 1991 года. Уставной капитал банка перед отзывом лицензии составлял 208,5 млн рублей. Крупнейшим акционером банка является известный тагильский бизнесмен Алексей Чеканов (26,2%). Среди акционеров банка также ООО «Веркон-инвест» председателя правления банка Ларисы Пестовой (19,8%), ООО «Трест Тагилстрой» (9,9%), ОАО «ВГОК» (9,9%), АО «ЕВРАЗ НТМК» (9,9%), Розалия Зальцман (9,9%), Алексей Прохоров (4,7%), миноритарии (7,1%).