Суд повторно объявил «Тагилбанк» банкротом

17-й арбитражный апелляционный суд в Перми повторно объявил банкротом «Тагилбанк», пишет Znak.com.

Ранее аналогичное решение по иску Центробанка вынес арбитражный суд Свердловской области, однако акционеры кредитной структуры, включая бизнесмена Алексея Чеканова, подали апелляционную жалобу.

Суд в Перми на первом заседании вынес решение о переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. В определении суда значилось, что свердловский арбитраж нарушил права акционеров банка на судебную защиту, удалив их из зала заседаний. Кроме того, апелляция сочла преждевременным удовлетворение ходатайства Банка России, пожелавшего закрыть процесс под предлогом разглашения финансовой тайны.

«Как следует из аудиозаписи судебного заседания от 03.10.2018 [когда рассматривался иск о банкротстве], не было представлено или озвучено сведений, составляющих банковскую тайну», — отметила апелляционная инстанция.

Вместе с тем 14 января, заново рассмотрев заявление ЦБ, суд снова объявил «Тагилбанк» банкротом.

Специалисты Агентства по страхованию вкладов провели инвентаризацию имущества банка, и, как сообщается на сайте АСВ, была выявлена недостача имущества на общую сумму 10 млн 536 тыс. рублей.

«Наибольшая часть [недостачи] на сумму 6 млн 353 тысячи рублей связана с отсутствием документов, подтверждающих право собственности на нежилое помещение по адресу: г. Нижний Тагил, Октябрьский пр-т, д. 28. Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 2 млн 65 тысяч рублей включает в себя неотделимые улучшения в арендованных банком помещениях на сумму 983 тысячи рублей, а также связана с фактическим отсутствием имущества. Недостача в размере 1 млн 32 тысячи рублей приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам, и связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров», — отмечается, в частности, в сообщении.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у «Тагилбанка» 20 июля. Причиной отзыва лицензии были указаны убытки, которые, по мнению регулятора, возникли из-за низкой эффективности выбранной бизнес-модели. Позднее временная администрация, назначенная в банк, пришла к выводу, что у финансовой организации имеются признаки банкротства.