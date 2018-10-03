Суд признал «Тагилбанк» банкротом

Свердловский арбитражный суд признал банкротом уральский «Тагилбанк», пишет Ura.ru.

Согласно электронной картотеке дел, решение суда было вынесено утром 3 октября. В отношении «Тагилбанка» открыто конкурсное производство.

Иск о банкротстве против кредитной организации в сентябре подал Центральный банк России из-за долга 103,4 млн рублей. Одновременно в арбитраже рассматривался иск по делу о ликвидации «Тагилбанка», но 28 сентября суд приостановил производство по заявлению ЦБ.

«Тагилбанк» был основан 25 ноября 1991 года. В июле 2018 года ЦБ отозвал у кредитного учреждения лицензию за «неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность» и «создание угрозы кредиторам и вкладчикам». Председатель совета директоров уральского банка Алексей Чеканов заявлял, что все происходящее — это результат госполитики, направленной на сокращение числа банков в стране.