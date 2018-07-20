Алексей Чеканов обвинил в крахе «Тагилбанка» государство

Крупнейший акционер и председатель совета директоров «Тагилбанка» заявил, что причиной отзыва лицензии у кредитной организации послужила государственная политика, направленная на сокращение числа банков. Напомним, с сегодняшнего дня регулятор аннулировал лицензию «Тагилбанка» на банковские операции. В качестве причины Центробанк указал «неисполнение федеральных законов, а также нормативных актов Банка России» и «наличие реальной угрозы кредиторам и вкладчикам».

«Стабильный чёткий банк работал. Но я всегда понимал, что так будет. Чтобы поддерживать банк, нужно миллиарды вливать, а у нас нет таких денег. Всё дело в государственной политике. Там прямо говорят: должно остаться 100 банков. К этому они всё и ведут. Банковская система у нас государственная, и никаких частных банков у нас нет. Всё в Москву уходит. НТМК ушёл в Москву, УВЗ ушёл в Москву, а Тагилбанк был тут, но кому-то это не понравилось. И как только управление банком передали в Москву — всё на этом и закончилось», — цитирует Алексея Чеканова Ura.ru.

Об отзыве лицензии банкир узнал сегодня утром из интернета:

«Никто не объясняет причины, мы просто пришли утром и точно также всё узнали из интернета — о работе комиссии, о причинах и прочем».

По словам Чеканова, сильнее всего решение Центробанка ударит по малому и среднему бизнесу Нижнего Тагила. При этом бизнесмен надеется, что в здании на Ломоносова, 2а появится новое кредитное учреждение.

«Очень много предприятий было завязано на нас. Крупному-то бизнесу ничего не будет, а вот малым тяжело придётся. Думаю, всё сохранится, офисы и вывеска [большая конструкция с названием банка на здании напротив горадминистрации] с названием. Может, на этой базе сделают банк, который будет оборонку кредитовать», — заявил Чеканов.

«Тагилбанк» является участником системы страхования вкладов. Все вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право на получение 100-процентного возмещения суммы всех счетов (вкладов), но не более 1,4 млн рублей. Выплаты начнутся не позднее 3 августа 2018 года.

Возмещение средств юридических лиц, а также сумм, превышающих или не подпадающих под страховую выплату, будет осуществляться в процессе ликвидации банка.