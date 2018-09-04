Центробанк подал иск о банкротстве «Тагилбанка»

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск Центробанка о признании банкротом АО «Тагилбанк», указано в картотеке на сайте суда. Рассмотрение дела назначено на 4 сентября на 16 часов.

Исковое заявление от Банка России поступило в суд 8 августа. В обосновании требований указан долг кредитной организации перед регулятором в размере свыше 103,4 миллиона рублей. В качестве третьего лица в деле фигурирует «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, ЦБ объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО «Тагилбанк» 20 июля. По данным регулятора, деятельность ликвидирующегося банка на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Регулятором было установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтённого по завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка. ЦБ неоднократно применял в отношении «Тагилбанка» меры надзорного воздействия, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения. Однако руководство кредитной организации так и не предприняло нужных мер по нормализации её деятельности.