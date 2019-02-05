Временная администрация нашла в «Тагилбанке» признаки вывода активов

Временная администрация, назначенная в АО «Тагилбанк» в 2018 году после отзыва у него лицензии на осуществление банковских операций, нашла в компании новые нарушения. В ходе обследования финансового состояния она установила в действиях должностных лиц признаки вывода активов «Тагилбанка». Делалось это путём кредитования и заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества с организациями, которые имеют сомнительную платёжеспособность либо не обладают способностью исполнить свои обязательства, рассказали АН «Между строк» в ЦБ.

«По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 1038 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1142 млн рублей. Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генпрокуратуру РФ, Следственный департамент МВД РФ и Следственный комитет РФ», — отметили в пресс-службе Центробанка.

В конце января этого года суд Нижнего Тагила отправил под домашний арест экс-председателя правления и акционера «Тагилбанка» Ларису Пестову. По информации источников АН «Между строк» в правоохранительных органах, бывший топ-менеджер подозревается по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и «Злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ), предусматривающим наказания в виде лишения свободы на срок до 10 и 4 лет соответственно. Ранее специалисты Агентства по страхованию вкладов провели инвентаризацию имущества банка, в ходе которой была выявлена недостача имущества на общую сумму 10 млн 536 тыс. рублей.

Банк России отозвал лицензию у «Тагилбанка» 20 июля. Среди причин указывались убытки, которые, по мнению регулятора, возникли из-за низкой эффективности выбранной бизнес-модели. Позднее временная администрация, назначенная в банк, пришла к выводу, что у финансовой организации имеются признаки банкротства. В середине января 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми повторно объявил «Тагилбанк» банкротом.