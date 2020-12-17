В Асбесте из-за коронавируса построят два ледовых городка

Власти Асбеста приняли решение построить сразу два ледовых городка — на улице Мира и на Форумной площади — «в целях соблюдения противоэпидемических мер и обеспечения безопасности жителей», сообщает пресс-служба мэрии.

В пресс-службе добавили, что ёлка будет стоять только на Форумной площади. Все работы по установке ледовых городков завершатся 28 декабря.

В Екатеринбурге горадминистрация в этом году решила не строить ледовый городок, однако не отказалась от новогодней ярмарки, ёлки и выставки ледяных фигур на Площади 1905 года.

В то же время в Нижнем Тагиле построят самый дорогой ледовый городок за всё время проведения праздника в городе. Комментируя стоимость городка, в мэрии заявили, что новое оборудование, приобретённое в этом году, сократит расходы в последующие годы и будет служить в будущем.