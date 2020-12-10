В мэрии Нижнего Тагила объяснили высокую стоимость ледового городка в городе

Чиновники объяснили, почему в этом году решили построить самый дорогой за всю историю Нижнего Тагила городок. Вопрос об этом задал сегодня, 10 декабря, на комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству спикер НТГД Вадим Раудштейн. Ему и депутатам, так же, как и рядовым тагильчанам, стало интересно, на что именно будут потрачены деньги из городского бюджета. Ведь в этот раз компании «Уралстрой-НТ» заплатят за строительство ледового городка 23,48 млн рублей (в прошлом году сумма была в два раза меньше). В мэрии в ответ заявили, что новое оборудование, приобретённое в этом году, сократит расходы в последующий год и будет служить в будущем.

«Давайте разберёмся, что такое высокая стоимость, – сказал замначальника управления городским хозяйством Игорь Комаров. – Раньше ледовый городок строил “Парад-НТ”, поставка иллюминации осуществлялась из Санкт-Петербурга, гирлянды приобретал “Горсвет-НТ”. Если всё вместе сложить, то сегодняшняя стоимость городка даже ниже. Потому что камеры видеонаблюдения не будут демонтироваться, они останутся. Праздничное освещение также будет использоваться в другие годы. Цена льда не изменилась, из общей стоимости она составляет около 20-25%. Всё остальное будет повторно использоваться».

В мэрии также отметили, что большое внимание в этом году будет уделено светодиодным и ледовым скульптурам. Помимо полюбившихся горожанам световых композиций в виде подарка, полусферы и ёлочной игрушки на площади установят новые красивые фигуры, которые можно использовать как фотозоны. А вокруг новогодней ели соорудят гигантский светящийся шатёр. Часть денежных средств выделят на установку инфракрасных камер с возможностью ночного видения. Они будут работать на площади постоянно.

Депутат и директор ФОК «Президентский» Александр Долгоруков поинтересовался у чиновников, почему на главной тагильской площади установят фигуру кричащего петуха, а не быка.

«В дизайн-проекте ледового городка меня смутило, что ледяная скульптура под названием символ года – это петух. Если я не ошибаюсь, в этом году ведь бык», – заметил депутат.

Тогда Долгорукову объяснили, что по старославянскому календарю 2021 год символизирует именно кричащий петух. А белый металлический бык является главным символом китайского календаря. Отказаться от символа наступающего года по китайскому гороскопу в пользу тотема древнеславянского календаря в 2018 году предложил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.