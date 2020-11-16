Без главной горки, но с гигантским светящимся шатром. Мэрия Нижнего Тагила потратит на ледовый городок в два раза больше, чем в прошлом году

Мэрия Нижнего Тагила готова потратить на создание ледового городка на Театральной площади с гигантским светодиодным шатром вокруг ёлки и новогодний салют 23,6 млн рублей. Аукцион по определению компании-подрядчика уже объявлен на сайте госзакупок. Его победителя определят в конце ноября. Отметим, в прошлом году на ледовый городок потратили в два раза меньше — 11,5 млн рублей. В этот раз стоимость работ сильно выросла из-за сложности выполнения фигур, а также установки шатра из 121 680 светодиодов. При этом в тагильской мэрии надеются, что в результате конкурсных процедур начальную цену удастся понизить.

Согласно проекту, до 25 декабря на Театральной площади города установят 18-метровую ель с новой гирляндой и своеобразным светодиодным шатром, скульптуры и несколько горок, организуют иллюминацию. Фигуры будут изготовлены из дерева, снега и льда.

Вся территория на площади будет разделена на общую (взрослую) и детскую игровую зоны. Оформят городок в стилистике «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди», которую написал Александр Пушкин.

«Входная группа со стороны проспекта Ленина представляет собой замок с воротами и сторожевыми башенками. При входе по обеим сторонам расположены горки для малышей. Входная группа со стороны улицы Пархоменко — конструкции изо льда в виде строя богатырей и дядьки Черномора», — отмечается в конкурсной документации.

При этом главным символом 2021 года в Нижнем Тагиле станет не белый металлический бык (по китайскому календарю), а кричащий петух (по старославянскому календарю).

Большой горки для катания на «бубликах» в этом году не будет. Вместо неё на Театральной площади установят несколько небольших горок: «Сани», «Дворец», лабиринт «Просторы», игровую композицию «Ладья», а также несколько световых скульптур и фотозон.

Подрядчик сам должен будет добыть необходимое количество льда для городка и доставить его на строительную площадку. Ледовые объекты необходимо оформить художественной резьбой. Для повышения выразительности и придания праздничной атмосферы их оснастят декоративной внешней и внутренней подсветкой.

В новогоднюю ночь подрядчик организует фейерверк длительностью минимум две минуты. Должно быть не менее 800 залпов.

Ледовый городок на Театральной площади проработает до 25 января 2021 года. В течение всего этого времени будет закрыт проезд по проспекту Строителей от пересечения с улицей Пархоменко до дома № 6. Подрядчик до демонтажа городка обязан следить за его сохранностью, а также чистотой и соблюдением правил безопасности на территории.

«Поверхности фигур, горок и композиций, все выступающие элементы должны быть сглаженных форм, без острых краёв. Исключить попадание бортового камня в зону ската с горок. Размеры отверстий, тоннелей, решёток, сеток и др. не должны представлять собой опасность застревания частей тела», — говорится также в конкурсной документации.

Из-за пандемии коронавируса все посетители городка должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию в 1,5–2 метра, избегая контактов с кашляющими или чихающими людьми. Каким образом будет контролироваться соблюдении дистанции на горках (и не только) — не уточняется.

В этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле не будут строить возле КДК «Современник» из-за сильного роста заболеваемости коронавирусом. Чиновники решили отказаться также от большой горки возле здания Нижнетагильской филармонии, новогодней сцены, коммерческих аттракционов и точек общественного питания. Будут продаваться только горячие напитки — чай и кофе. Это позволит избежать серьёзного скопления людей в пандемию COVID-19, считают чиновники.