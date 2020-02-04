В мэрии Нижнего Тагила обсудили концепцию оформления новогоднего городка в 2021 году

Сегодня глава города Владислав Пинаев на рабочей встрече со своими заместителями и руководителями профильных управлений обсудил идеи для новогоднего городка 2020–2021 годов. В ближайшее время специалисты подготовят полноценную концепцию, сообщает пресс-служба мэрии.

Начальник управления культуры Светлана Юрчишина отметила, что пример можно брать с крупных городов, где акцент делается на световом оформлении без привязки к какой-то теме. Различные фигуры, арки, консоли, растяжки и подвесы на деревьях дают большой простор для фантазии.

Специалисты Центра развития туризма рассказали об итогах опроса, который проходил на сайте организации. Многие жители предлагают обратиться к истории оформления ледового городка: так, были предложения вернуть ёлку к драматическому театру, украшать её игрушками, сделанными руками детей. По мнению горожан, в ледовом городке должно быть больше красивых ледовых фигур, с которыми можно фотографироваться. Многие участники опроса вспомнили старые аттракционы с Бабой-ягой, пролетавшей над площадью, и «огоньком», зажигающим главную городскую ёлку. На основе собранных предложений была сформирована предварительная концепция оформления Нижнего Тагила к Новому году. Согласной ей, световые акценты должны быть сделаны на фасадах учреждений культуры, выходящих на центральные улицы.

На совещании прозвучали предложения организовать ледовое поле или дорожки для катания на коньках, сформировать зону для активных зимних игр, таких как карусели с тюбингами, русский хоккей, снежный тир и «русский» кёрлинг для «чайников», где в качестве камней используются чайники, а вместо специальных щёток — швабры или мётлы.

Световая иллюминация и праздничные украшения в будущем году появятся не только на Театральной площади, но и в соседнем Театральном сквере, на городской набережной и в других местах притяжения горожан.

Подводя итог рабочей встречи, Владислав Пинаев сказал, что для качественной проработки всех деталей необходимо уже сейчас принять общую концепцию оформления и в мае провести конкурсные процедуры по определению исполнителя работ.

«Хороших идей много, и в преддверии 300-летия Нижнего Тагила надо сделать всё достойно и красиво, чтобы посещение ледового городка было настоящим праздничным событием для тагильчан и гостей города», — заявил мэр.

Напомним, что причиной, по которой чиновники решили так рано обратиться к теме будущего праздничного городка, стала критика тагильчан нынешнего украшения Театральной площади. Многих возмутило качество горок и внешний вид ледовых скульптур, которые напомнили прохожим надгробные памятники. На первом аппаратном совещании в этом году мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал подчинённых из-за «постсоветских фигур, полутьмы и опасных горок».

Ледовый городок в 2020 году был посвящён теме космоса и героям произведения Николая Носова «Незнайка на Луне». На открытии городка Владислав Пинаев заявил, что в будущем году идеи украшения будут предлагать сами горожане.