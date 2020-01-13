Культура

Мэрия Нижнего Тагила запустила сбор идей для ледового городка 2021 года 

13.01.2020 11:11
Мэрия Нижнего Тагила запустила сбор идей для ледового городка 2021 года 

Администрация города объявила сбор предложений по строительству ледового городка 2021 года на Театральной площади. Тагильчан просят сделать акцент на теме Урала. Тексты, графические проекты и видео необходимо отправлять на почту Центра развития туризма.

Как рассказали в Центре туризма, уже феврале пройдёт первое совещание при главе города Владиславе Пинаеве, посвящённое проекту новогоднего городка 2021 года. Причиной, по которой чиновники решили так рано обратиться к теме будущего праздничного городка, стала критика горожан нынешнего украшения Театральной площади. Тагильчан возмутило качество горок и внешний вид ледовых скульптур, которые многим напомнили надгробные памятники. На первом аппаратном совещании в этом году мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал подчинённых из-за «постсоветских фигур, полутьмы и опасных горок».

Ледовый городок в этом году посвящён теме космоса и героям произведения Николая Носова «Незнайка на Луне». На открытии городка Владислав Пинаев заявил, что в будущем году идеи украшения будут предлагать горожане.

«Мы готовимся к 300-летию города, и очень важной для нас будет встреча Нового года с 21-го на 22-й год. Это будет лучший новогодний городок всех времён и народов. Мы добавим света, будут новые фотозоны, мы чуточку добавим той красоты, которая есть в нашей столице Москве», — заявил на открытии главной городской ёлки Владислав Пинаев.

Свои предложения можно отправлять на почту turizmnt@mail.ru с пометкой «Ледовый городок». 

История ледовых городков Нижнего Тагила знает немало оригинальных идей. Несколько лет подряд по снежному городку на Театральной площади разъезжала русская печь с лежащим на ней Емелей. Катал детей по Театральной площадки и первый паровоз Черепановых. До сих пор тагильчане воспоминают Бабу-Ягу с помелом и вороной на плече, летавшую в ступе над площадью. Старушка двигала головой и руками, издавала реплики голосом артиста Милляра, а её ступа извергала снопы искр. Придумали и изготовили фигуру работники Нижнетагильского института испытания металлов братья Сергей и Виктор Любушкины и конструктор Александр Гущин, пишет в одном из выпусков нашего исторического проекта «Город-лабириНТ» краевед Дмитрий Кужильный.

Фото: Артём Тимашев
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