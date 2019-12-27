«Космического Нового года!» В Нижнем Тагиле открылась главная городская ёлка (ФОТО)

Сегодня вечером на Театральной площади состоялось открытие главного ледового городка. Гостей праздника порадовали лазерным шоу на тему освоения космоса (созвучную теме самого городка), играми с аниматорами, фотозонами с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой и мышкой, символом 2020 года. Огни на ёлке доброму волшебнику помог зажечь глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«В этом году я предложил сделать темой городка космос потому, что Россия является ведущей космической державой, и потому, что одно из наших предприятий имеет непосредственное отношение к данной теме. Но в 2020 году будет объявлен конкурс, подавайте свои заявки, любые предложения будут рассмотрены. Мы готовимся к 300-летию города, и очень важной для нас будет встреча Нового года с 21-го на 22-й год. Это будет лучший новогодний городок всех времён и народов. Мы добавим света, будут новые фотозоны, мы чуточку добавим той красоты, которая есть в нашей столице Москве. Новый год — это время, когда исполняются желания. Сегодня я хочу пожелать всем, чтобы даже самые несбыточные мечты в 2020 году исполнились», — поздравил горожан с наступающим праздником глава Нижнего Тагила.