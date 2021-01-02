Ушёл из жизни Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия»

Народный артист РФ Владимир Коренев, известный по главной роли в фильме «Человек-амфибия», умер на 81-м году жизни из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вдову актёра Алевтину Кореневу.

«Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти», — сказала Коренева.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года. Окончил ГИТИС. Он учился на последнем курсе, когда его пригласили на главную роль в фильме Владимира Чеботарёва «Человек-амфибия». После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну.

Всего артист сыграл около тридцати ролей в кино и десятки ролей в театре.