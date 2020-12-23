«Уралвагонзавод» доказал в суде, что его рабочие сводят счёты с жизнью не из-за денег

Арбитражный суд Москвы по иску «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») признал не соответствующими действительности сведения, опубликованные в еженедельнике «Собеседник», и взыскал с издания и двух его журналистов 1 рубль компенсации.

Поводом для иска стала публикация издания «“Справедливый, честный, отзывчивый”: рабочие “Уралвагонзавода” сводят счёты с жизнью», выпущенная в марте 2019 года. Иск о защите деловой репутации был подан к ООО «Собеседник-Медиа», шеф-редактору сайта Антону Зарицкому и автору статьи Ольге Кузнецовой ещё в апреле прошлого года.

«Истец просил признать ложными 13 фрагментов публикации, в которой рассказывается о проблемах предприятия и утверждается, в частности, что рабочие недовольны уровнем оплаты труда. Суд назначал по делу лингвистическую экспертизу и в итоге пришёл к выводу, что не соответствующими действительности являются восемь утверждений, включая заголовок», — пишет РИА Новости.

Кроме 1 рубля в качестве компенсации репутационного вреда, суд обязал издание удалить статью и разместить на сайте текст решения суда через 10 дней после вступления его в законную силу. Суд также присудил судебный штраф в пользу УВЗ на случай неисполнения решения — 10 тысяч рублей в день до момента фактического исполнения. Решение пока не вступило в силу, в течение месяца на него может быть подана апелляция.