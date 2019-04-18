«Уралвагонзавод» подал к газете «Собеседник» иск на 1 рубль

«Уралвагонзавод» подал к еженедельной газете «Собеседник» иск о защите деловой репутации и компенсации морального вреда в размере 1 рубль, со ссылкой на данные картотеки арбитражного суда Москвы пишет РБК.

Заявление поступило в суд ещё 5 апреля, однако иск пока не принят к производству и оставлен без движения до 13 мая. Как уточняется в материалах суда, истец не доплатил 10 тысяч рублей госпошлины и не представил доказательств на получение права на льготы по её уплате. Пошлина по иску должна составлять 18 тысяч рублей, поскольку заявлены три неимущественных требования.

В качестве ответчиков УВЗ указал учредителя еженедельника ООО «Собеседник-Медиа» и журналистов издания — Ольгу Кузнецову и шеф-редактора сайта sobesednik.ru Антона Зарицкого.

Уточняется, что заявление направлено на защиту деловой репутации: представитель УВЗ заявил, что компания требует разместить на сайте текст судебного решения и удалить спорную статью, но не уточнил, какую именно. РИА Новости предполагает, что речь может идти о мартовской публикации, в которой говорится, что работники УВЗ «сводят счёты с жизнью». «Собеседник» пока не прокомментировал ситуацию.