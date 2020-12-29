Торгово-промышленная палата Нижнего Тагила выделила автомобиль местным врачам для работы на вызовах

Торгово-промышленная палата Нижнего Тагила выделила автомобиль фельдшерам поликлиники № 4 для того, чтобы они могли оперативно приезжать к пациентам на дом. Кроме того, врачам не придётся искать человека, который сможет развозить их по нужным адресам, так как им также предоставили водителя.

«Приняли решение выделить автомобиль с водителем для оказания помощи врачам в разъездах по вызовам и развозу медикаментов, которые положены больным. К нам подключился победитель конкурса ТПП — это “100 семейных бизнесов РФ” — ООО “Антол”, вместе с нами оказывает помощь в обеспечении ГСМ этой техники», — рассказал ТК «Телекон» вице-президент Торгово-промышленной палаты города Олег Полевщиков.

В сутки в поликлинику поступает от 20 до 40 вызовов от пациентов на дому. На сегодняшний день график работы машины согласован с руководством больницы до 11 января.