Свердловские власти встретятся с руководством компании «РТ-Социальная сфера», которая выиграла конкурс по аутсорсингу скорой помощи в Нижнем Тагиле

Сегодня, 23 декабря, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов на заседании Общественной палаты региона заявил о планах провести встречу с компанией, которая займётся аутсорсингом скорой помощи Нижнего Тагила. Об этом сообщает «Уралинформбюро».
«Мы хотим стать гарантом в плане защиты социальных интересов. Планируем встретиться с компанией и проговорить определённые вещи в качестве гарантии (работникам). С нашей стороны — контроль за соблюдением прав», — отметил министр, назвав службу скорой помощи Нижнего Тагила одной из лучших на Среднем Урале.
Также Карлов отметил, что жители города окажутся в более приемлемых условиях, когда у скорой будут хорошо оборудованные автомобили.
Накануне Евгений Куйвашев во время пресс-конференции заявил, что вопрос с аутсорсингом уже решён. А привлечение компании-аутсорсера нужно для замены автопарка неотложки.
- Автомобили скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с февраля 2021 года на 3 года будут переданы на аутсорсинг частной компании.
- Цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания «РТ-Социальная сфера» обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов.
- Персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно отнёсся к предстоящим изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет.