Свердловские власти встретятся с руководством компании «РТ-Социальная сфера», которая выиграла конкурс по аутсорсингу скорой помощи в Нижнем Тагиле

Сегодня, 23 декабря, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов на заседании Общественной палаты региона заявил о планах провести встречу с компанией, которая займётся аутсорсингом скорой помощи Нижнего Тагила. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

«Мы хотим стать гарантом в плане защиты социальных интересов. Планируем встретиться с компанией и проговорить определённые вещи в качестве гарантии (работникам). С нашей стороны — контроль за соблюдением прав», — отметил министр, назвав службу скорой помощи Нижнего Тагила одной из лучших на Среднем Урале.

Также Карлов отметил, что жители города окажутся в более приемлемых условиях, когда у скорой будут хорошо оборудованные автомобили.

Накануне Евгений Куйвашев во время пресс-конференции заявил, что вопрос с аутсорсингом уже решён. А привлечение компании-аутсорсера нужно для замены автопарка неотложки.