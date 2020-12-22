Губернатор прокомментировал перевод скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг

Во время пресс-конференции главу Свердловской области спросили про аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле, вызвавший протест со стороны водителей и медиков.

По словам губернатора, подобная схема уже действует в Екатеринбурге.

«В Нижнем Тагиле скорая нуждается в обновлении транспорта. Для того чтобы привлечь дополнительные средства, и были приняты решения о переводе на аутсорсинг. Это делается не для того, чтобы ухудшить условия, а наоборот. Мы настроены на конструктивную работу», — подчеркнул Евгений Куйвашев.