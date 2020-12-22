Губернатор прокомментировал перевод скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг

22.12.2020 13:10
Во время пресс-конференции главу Свердловской области спросили про аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле, вызвавший протест со стороны водителей и медиков.
По словам губернатора, подобная схема уже действует в Екатеринбурге.
«В Нижнем Тагиле скорая нуждается в обновлении транспорта. Для того чтобы привлечь дополнительные средства, и были приняты решения о переводе на аутсорсинг. Это делается не для того, чтобы ухудшить условия, а наоборот. Мы настроены на конструктивную работу», — подчеркнул Евгений Куйвашев.
- Автомобили скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с февраля 2021 года на 3 года будут переданы на аутсорсинг частной компании.
- Цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания «РТ-Социальная сфера» обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов.
- Персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно отнёсся к предстоящим изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет.