СМИ: В ГУ МВД по Свердловской области внедрят сотрудника ФСБ

С 2021 года в полицейские главки внедрят официально прикомандированных сотрудников ФСБ. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ura.ru сообщает, что скоро комиссара ФСБ назначат на руководящую должность в ГУ МВД России по Свердловской области.

Внедрение силовиков будет происходить в законодательном порядке. Должности заместителей начальников оперативно-розыскных частей собственной безопасности региональных подразделений МВД займут сотрудники ФСБ.

«Фактически это значит, что ФСБ не доверяет службе собственной безопасности МВД и желает детально знать, что в ней происходит. Это повлечёт ослабление контроля руководства МВД России над своими УСБ, а позиции ФСБ, наоборот, усилятся», — считает собеседник издания.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области не подтвердили, но и не опровергли информацию о внедрении сотрудников ФСБ.