Следственный комитет проверяет руководство ФБК на отмывание денег и неуплату налогов

МВД России проводит доследственную проверку в отношении руководителей Фонда борьбы с коррупцией. Их подозревают в отмывании денег и неуплате налогов. По данным издания «Проект», в ближайшее время Следственный комитет заведёт уголовное дело.

«Проект» сообщает, что полиция уже проверила счета экс-главы предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, а также юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

Однако, по данным «Дождя», официальный представитель СК Светлана Петренко никак не прокомментировала эту информацию, а Леонид Волков заявил, что «это полный бред, комментировать тут нечего».

В документах, на которые ссылается «Проект», сказано, что в период с 2017 по 2018 год через счета сотрудников ФБК в Альфа-банке прошло более миллиарда рублей. Оборот по счетам Волкова составил 540 миллионов рублей, по счетам Рубанова — 215 миллионов рублей, по счетам ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей. По данным следствия, сотрудники ФБК вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. В МВД также считают, что эти средства «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц» и имеют «признаки сомнительности».

Также Волкова подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,6 миллиона рублей, Рубанова — на 3,1 миллиона рублей, Шаведдинова — на 830 тысяч рублей.