СК возбудил дело по убийству водителя маршрутки в Екатеринбурге

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») после того, как накануне вечером на Уралмаше застрелили водителя маршрутки, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вечером 24 декабря в полицию Екатеринбурга поступило сообщение о причинении огнестрельного ранения мужчине — водителю автомобиля марки «Форд Транзит». Машина в момент преступления была припаркована напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Ранее сообщалось, что инцидент произошёл у выхода из метро «Уралмаш» на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Баумана.

Со слов очевидцев, это произошло в служебном автобусе, который развозил сотрудников предприятия со смены.

«Водитель с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления Александр Шульга.

На данный момент ведётся расследование, опрашиваются возможные свидетели происшествия.

«Пострадавший, которого с места происшествия с огнестрельным ранением доставили в ГКБ №23, скончался утром в больнице. Врачи делали всё возможное. У него остались 10-летняя дочь и 17-летний сын», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Для раскрытия преступления на место выезжали начальник уголовного розыска свердловского ГУ МВД Владимир Молодцов, начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Озеров, начальник ОП №14 Дмитрий Шишмаков и сотрудники Следственного комитета. Криминалистам удалось обнаружить на месте гильзу, при этом пуля, предположительно, не найдена (вероятно, она прошла навылет). Найти стрелявшего также пока не удалось — не помогли даже две служебных собаки, обученные работе по следу.