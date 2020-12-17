СК объявил о проверке выплат качканарским врачам после вмешательства Путина. Проверка Минздрава подтвердила задержку выплат

На пресс-конференции президента Путина врач-волонтёр Алевтина Киселёва сообщила о том, что в Качканаре врачам не выплачивают надбавку за риск при работе с коронавирусными больными, а уже через через несколько минут после этого СК начал проверку, отмечает ЕАН.

«Сегодня во время проведения большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос, поступивший на горячую линию колл-центра, о том, что медицинские работники в городе Качканаре Свердловской области не получили надбавки за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом (COVID-19). По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководством регионального СК России», — сообщил помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Ранее министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов уже опроверг заявление о невыплате надбавок качканарским медикам.

«Министерство здравоохранения ранее получило сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам, Медицинское учреждение не работает как "ковидный" госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19. Эта информация проверялась Фондом социального страхования. Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством», — заявил Андрей Карлов.

По предварительным итогам дополнительной проверки, проведённой по поручению министра здравоохранения, установлено, что имела место задержка сроков выплат отдельным сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦРБ.

«Рапорт о случаях заноса инфекции, по которым также должны были быть произведены выплаты, был подан уже после формирования основной заявки. Своевременно приняты меры к обеспечению положенных выплат, в настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы и должны поступить на карты медицинских работников в понедельник», — сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Контроль на месте будет осуществлять комиссия Минздрава региона во главе с заместителем министра Иреной Базите.