Глава Минздрава Свердловской области объявил о проверке выплат медикам Качканара, пожаловавшимся Путину

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сообщил о проведении повторной проверки выплат медицинским работникам Качканара за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Министерство здравоохранения ранее получило сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам. Медицинское учреждение не работает как "ковидный" госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19. Эта информация проверялась Фондом социального страхования. Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее мы будем эти данные перепроверять», — заявил Карлов.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Во время ежегодной пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос о выплатах врачам за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Среди тех, кто не получил доплату, — медики из Качканара, также проблемы зафиксированы в Твери, Нижегородской области. Проблемы с выплатами и у технического персонала: уборщиков, лифтёров, диспетчеров, которые обеспечивают работу «красной зоны».

Путин в ответ назвал проблемы с выплатами «единичными случаями» и пообещал разобраться в ситуации.