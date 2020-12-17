Путину задали вопрос о ковидных выплатах врачам Качканара

Во время ежегодной пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос о выплатах врачам за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Среди тех, кто не получил доплату, — медики из Качканара, также проблемы зафиксированы в Твери, Нижегородской области. Проблемы с выплатами и у технического персонала: уборщиков, лифтёров, диспетчеров, которые обеспечивают работу «красной зоны».

Путин в ответ назвал проблемы с выплатами «единичными случаями» и пообещал разобраться в ситуации.

Пресс-конференция в этом году проходит в новом формате: часть журналистов первого пула находится в резидении Путина в Ново-Огарёво, часть — в Центре международной торговли, а журналистов из регионов позвали в корпункты в крупных городах: это Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ростов, Ставрополь, Нижний Новгород, Тула, Владивосток.