Школьникам Свердловской области назвали даты начала зимних каникул

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал даты начала зимних каникул у школьников. В своём Instagram глава региона написал, что обучение для учащихся в 2020 году завершится 28 или 29 декабря.

«Приближаются новогодние каникулы в школах, и я знаю, что у родителей есть вопросы по поводу их сроков. Министерство образования Свердловской области уже направило муниципальным властям, которые выступают учредителями школ, рекомендации завершить обучение 28 или 29 декабря. Думаю, уже в ближайшее время классные руководители или директора школ озвучат ученикам дату начала каникул», — написал губернатор Свердловской области.

Напомним, сейчас в очном режиме школы посещают только ученики начальных, 9-х и 11-х классов. Остальные школьники находятся на дистанционном обучении.