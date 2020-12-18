Губернатор Куйвашев отказался объявить 31 декабря выходным днём

В Свердловской области 31 декабря останется рабочим днём для государственных и муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, написал в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что правительство региона приняло решение не переносить выходной день, однако руководители коммерческих фирм могут дать своим сотрудникам выходной, если захотят это сделать.

На сегодняшний день 31 декабря объявили выходным днеём для чиновников и бюджетников в 34 регионах страны из 85. В некоторых регионах также объявили о том, что последний день года будет рабочим, многие регионы страны до сих пор не определились.