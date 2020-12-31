С Новым 2021 годом!

Дорогие читатели, редакция АН «Между строк» поздравляет вас с Новым годом. 2020-й многих из нас испытывал на прочность, научил носить маски, беречь пожилых людей и работать на удалёнке. Хочется оставить тяжёлые воспоминания в прошлом и попробовать начать «с чистого листа». Забирайте в 2021-й тех, кого любите, привычку заботиться о своём здоровье и желание сделать свою жизнь лучше.

В праздничные дни редакция АН «Между строк» опубликует несколько итогов прошедшего года, поделится идеями, куда съездить в выходные по Свердловской области, расскажет о неочевидном способе заботы об экологии. А также мы будем следить за важными событиями в Нижнем Тагиле и России и писать о самых главных.