РПЦ презентовала первый «православный антивирус»

Молодёжный отдел Выборгской епархии Русской православной церкви презентовал антивирус Labarum. По словам протоиерея Артемия Литвинова, который представил программу, она предназначена для защиты от интернет-мошенников.

«“Антивирус” предупредит вас о недобросовестности создателей сайта, если ресурс незаконно собирает пожертвования от имени Русской Православной Церкви или принадлежит человеку, выдающему себя за священнослужителя. Labarum создан на средства епархии и распространяется бесплатно», — сообщается на YouTube-канале Выборгской епархии.

Антивирус Labarum является расширением для браузеров. Пока он работает только с Mozilla Firefox, но через десять дней сможет интегрироваться в Google, Opera, Yandex. База Labarum основана на данных Роскомнадзора и списке нежелательных интернет-адресов, составленном православными активистами. Её корректировкой и дополнением будут заниматься волонтёры РПЦ.