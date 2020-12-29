Правительство предложило ввести штрафы за пользование прямым спутниковым интернетом OneWeb и Starlink

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий административные штрафы до миллиона рублей за использование иностранных спутниковых сетей связи в обход системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), документ размещён на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Пока в законопроекте предлагаются штрафы только для должностных (от 10 до 30 тысяч рублей) и юридических лиц (от 500 тысяч до миллиона рублей). В пояснительной записке такие меры объясняются предотвращением угроз национальной безопасности и обеспечению деятельности системы СОРМ.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за неисполнение обязанности по пропуску трафика через станцию российского оператора связи, находящуюся на территории России.

В мире существует уже несколько таких систем, которые позволяют пользователям с помощью купленного терминала передавать свой трафик напрямую через спутник, в обход операторов связи. Самые известные из них — британская OneWeb и Starlink Илона Маска. «Роскосмос» сотрудничает с OneWeb и доставляет её спутники на орбиту на своих ракетах. При этом ФСБ заявляла, что эти спутники могут носить разведывательную функцию и нанести ущерб России. «Роскосмос» собирается создавать собственную спутниковую систему «Сфера» и запросил на это 1,5 триллиона рублей.