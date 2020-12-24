По 20 случаев в день. Свердловская полиция фиксирует резкий рост интернет-мошенничеств

За 11 месяцев 2020 года на территории Свердловской области зарегистрировано более 8 тысяч случаев мошенничеств, из которых почти 6 тысяч — с использованием телекоммуникационных технологий. В прошлом году этот показатель составлял 3600 случаев. В связи с этим ГУ МВД по Свердловской области организовало пресс-конференцию, куда были приглашены начальник отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска полицейского главка Артём Лаздынь и специалист управления безопасности уральского филиала Банка России Александр Сальников. Участники встречи для информирования граждан рассказали журналистам о существующих схемах и методах «работы» злоумышленников, а также о результатах борьбы с ними.

«Напористым атакам со стороны мошенников могут подвернуться все возрастные категории общества, чёткой градации в этой проблеме нет. Необходимо знать и соблюдать несколько простых правил. Во-первых, не следует переходить на сайты по сомнительным ссылкам. Во-вторых, необходимо помнить, что мошенники часто используют подменные номера. Это означает, что на вашем телефоне может высветиться, к примеру, номер служебного телефона дежурной части ГУ МВД области, отдела полиции, любого другого правоохранительного ведомства или гражданского учреждения, включая ФСБ, прокуратуру и т. д. Аферисты часто представляются также работниками банков. Главное — не поддаваться на провокацию, соблюдать бдительность, обязательно положить трубку и перезвонить на тот же номер силовой структуры или финансового предприятия. Тогда сразу же станет понятно, что в реальности из государственного органа или банка никто не звонил, а обаятельный и доброжелательный голос девушки или молодого человека, с кем вынужденно пришлось общаться, принадлежит обычным жуликам», — отметил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, также не следует отправлять кому бы то ни было свои интимные видео и фотографии, иначе рано или поздно тех, кто на них изображён, могут начать шантажировать с целью получения денежного вознаграждения.

В свою очередь представитель банка перечислил темы, о которых говорят злоумышленники в телефонном разговоре со своими будущими жертвами. По данным банка, пострадавшим клиентам удалось вернуть не более 12% средств.