Не сберегла, недоглядела? Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева заявила в суде, что вменяемые подрядчику нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия были совершены без её ведома

Сегодня, 12 декабря, в Ленинском районном суде состоялось первое судебное заседание по административному делу в отношении директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой. Судья Анна Пфейфер разрешила СМИ присутствовать на слушании, но запретила вести запись на диктофон и производить фотовидеосъёмку.

Во время заседания Эльвира Меркушева частично согласилась с доводами прокуратуры, которая возбудила в отношении неё административное дело по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Она пояснила, что администрация музея-заповедника предпринимала все действия по предотвращению нарушений федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» в отношении подрядчика «НС-ГРУПП».

Директор утверждала, что договор был заключён на проведение работ по благоустройству территории, которая не является объектом культурного наследия, добавив, что все действия по уведомлению Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, получению разрешительных документов, проведению необходимых действий до начала проведения работ взял на себя подрядчик.

Также она рассказала, что в ходе проведения работ сотрудники заехали на примыкающий участок № 93, который является объектом культурного наследия, чтобы развернуть технику.

«С 4 сентября по 1 октября я была в отпуске. Никаких распоряжений своему заместителю я не давала. Мы подписали договор и условились с подрядчиком, что они приступают к работам после получения всех разрешительных документов. 25 сентября сотрудники подрядчика приступили к работам и не предоставили заказчику разрешительные документы. 26 сентября в их адрес было отправлено письмо о предоставлении документации в кратчайшие сроки. У нас не было оснований им не доверять. Они имеют хорошую историю работы с объектами культурного наследия, а также лицензию на работу с объектами культурного наследия. Они прекрасно понимали, какие документы они должны были предоставить, и уверили нас в том, что сделают это в ближайшее время. Я доверяла им. После моего выхода из отпуска, 2 октября, я отправила в адрес подрядчика письмо о приостановлении работ», — пояснила Эльвира Меркушева.

На вопрос старшего помощника прокурора Дарьи Савенковой о том, почему не была убрана техника с территории, если работы не согласованы, директор ответила, что в проезде на смежных участках подрядчику отказали, поэтому технику пришлось разбирать, что затянуло процесс.

Со стороны Эльвиры Меркушевой в зале суда была представлена её подчинённая — начальник отдела по объектам культурного наследия и землепользованию музея-заповедника Елена Штафетова.

«Ориентировочное местоположение самого участка мы знаем, поэтому подрядчик был допущен на территорию, которая не является объектом культурного наследия. Подрядчик торопился до минусовых температур выполнить опредлённые работы, поэтому заверил, что, как только кадастровый инженер будет свободен, границы будут определены. А также, что в другие места он получать доступ не будет», — заявила суду Штафетова.

В свою очередь представитель прокуратуры отметила, что на фотографиях (которые привлечены к делу) редакции АН «Между строк» видно, что в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Цех мартеновский» находятся земельные насыпи. Их наличие визуально походит не на разворот техники, а на проведение работ.

«Эти земляные насыпи сохранились с прошлого года, когда на территории улицы Тагильской подрядчики, нанятые муниципалитетом, проводили работы. Для того чтобы их провести, часть земли была сгреблена на территорию нашего завода. Нами были написаны письма в адрес администрации и подрядчика в прошлом году с просьбой разровнять эти кучи. Однако они остались до сегодняшнего дня», — рассказывает Елена Штафетова.

На вопрос помощника прокурора о том, куда делись земляные кучи во время выездной проверки, Елена Штафетова ответить не смогла.

04.10.2023 19.10.2023

Суд отложил судебное разбирательство административного дела в связи с истребованием дополнительных материалов по делу до 21 декабря.

Несмотря на то, что договор был заключён руководством завода-музея с компанией «НС-ГРУПП», к следующему судебному заседанию по административному делу привлекли замдиректора ООО «Автотрансгруз» Ивана Евдокимова, поскольку именно эта компания была привлечена к работам как субподрядчик.

От комментариев журналисту АН «Между строк» Эльвира Меркушева отказалась.

Напомним, в начале октября в редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила и рассказал, что стал свидетелем производства земляных работ на территории старого Демидовского завода. На участке работали экскаваторы, которые выкапывали глубокие и широкие ямы и пропускали землю через специальный промышленный горный грохот с магнитным сепаратором, который отсеивает металл. У мужчины возникли предположения, что таким образом компания, которая занимается работами, планирует сдать металл, хранившийся здесь почти 300 лет.

Сначала редакция АН «Между строк» отправила запрос в мэрию Нижнего Тагила, в МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», а также в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева сообщила АН «Между строк», что на территории ведутся подготовительные работы для дальнейшего благоустройства (расчистка от мусора, корчёвка аварийной и самосевной древесно-кустарниковой растительности, демонтаж строений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей ввиду своей ветхости), добавив, что на участке, где проходят раскопки, отсутствуют объекты культурного наследия. Однако если изучить подробней план-схему расположения границ зон охраны объектов культурного наследия из приказа Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 2019 года, то можно увидеть, что зона, где разрешено вести работы по благоустройству, находится ближе к зданию на Носова, 4, а на самом деле техника работает почти вплотную к зданиям завода — в «красной» охраняемой зоне.

Также в музее пояснили, что непосредственно работы по благоустройству проводит компания «НС-ГРУПП» на благотворительной основе.

При этом в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на запрос редакции ответили, что на части земельного участка, где расположен объект культурного наследия, было проведено археологическое обследование и выявлен объект археологического наследия «Культурный слой Нижнетагильского Демидовского завода XVIII — нач. XX в.», а информация от МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» о проводимых (планируемых к проведению) работах на территории объекта культурного наследия к ним не поступала.

19 октября прокуратура Ленинского района, а также ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» по поручению Управления провели выездную проверку на территории старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле.

Когда на территорию завода-музея прибыла комиссия, обнаружилось, что на месте вырытого котлована находится ровная площадка. О проводимых здесь земляных работах напоминали только следы техники. Вся она переместилась на несколько десятков метров юго-западней — на соседний участок, о котором и говорилось в ответе. В разговоре с заместителем прокурора Ленинского района Иваном Перегудом директор МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева отрицала, что работы велись около здания завода в «красной» охраняемой зоне. При этом представителя музея не смутила даже опровергающая её слова видеозапись, сделанная на этом же самом месте две недели назад.

04.10.2023 19.10.2023

В октябре мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в студии телекомпании «Телекон» впервые прокомментировал скандал вокруг земляных работ, которые ведутся на территории старого Демидовского завода. Глава города пояснил, что там идёт «очистка площадки от бетонолома» для её дальнейшего перспективного развития. Также градоначальник заявил, что во время проведения благоустройства действующее законодательство никто не нарушал.

Отметим, что позиция Владислава Пинаева не совпадает с мнением Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области. На запрос АН «Между строк» в ведомстве ответили, что работы проводились с нарушением требований пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 (Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия) Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Также Управлением госохраны в адрес руководства музея объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено добровольно приостановить земляные работы до разработки и согласования необходимой документации.

В ноябре во время пресс-конференции журналист АН «Между строк» попросил градоначальника прокомментировать его слова в эфире телекомпании «Телекон» о нарушениях федерального законодательства при проведении работ, высказать мнение об откровенно лукавом ответе директора музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой по поводу участков, на которых велись раскопки, и судьбе нескольких десятков тонн металла, которые фирма-подрядчик вывезла с завода-музея.

На первый вопрос Владислав Пинаев ответил, что при обнаружении нарушений компания понесёт административную ответственность. На второй — что ничего сверхъестественного на территории завода не произошло, а также посоветовал обратиться с вопросами в Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Чтобы узнать, куда делось железо демидовской эпохи, которое рабочие выкопали из земли, мэр рекомендовал ознакомиться с контрактом, заключённым руководством завода-музея с компанией «НС-ГРУПП». На запрос АН «Между строк» руководство музея копию контракта не предоставило.

Недавно Старый Демидовский завод получил статус «Достояние Среднего Урала», набрав 12 856 голосов. Голосование проходило на платформе обратной связи портала «Госуслуги» с 1 августа по 1 декабря 2023 года. На выбор свердловчанам было предложено 15 объектов. По условиям конкурса, победу присуждают пяти номинантам, набравшим наибольшее количество голосов.