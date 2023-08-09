Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле может стать «Достоянием Среднего Урала» 

Старый Демидовский завод Нижнего Тагила участвует в областном конкурсе на получение статуса «Достояние Среднего Урала». Объект вошёл в шорт-лист из 15 претендентов. Всего на конкурс было подано 109 заявок.

Конкурс «Достояние Среднего Урала» проводится во второй раз, его инициатором стал губернатор Евгений Куйвашев. В прошлом году этот статус получили «Уралвагонзавод», Ирбитская ярмарка, колокольный завод «Пятков и К», трамвай Волчанска и Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества.

В этом году в шорт-лист также вошли Уральский государственный академический русский народный хор, Алапаевская узкоколейная железная дорога, волейбольный клуб «Уралочка», музейный комплекс «Северская домна», карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, Невьянская наклонная башня, Уральский добровольческий танковый корпус, Исторический сквер Екатеринбурга, зенитный ракетный комплекс завода имени М. И. Калинина, природный парк «Оленьи ручьи», Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо», музейный комплекс УГМК, дом Н. И. Севастьянова и конструктивистская гостиница «Исеть» в Екатеринбурге.

Отдать свой голос можно на платформе обратной связи портала «Госуслуги» до 1 декабря 2023 года. Проголосовать может каждый свердловчанин, достигший 18 лет. Для этого необходимо войти на сайт ПОС (платформа обратной связи) по прямой ссылке и заполнить бюллетень.

Победителей наградят 17 января 2024 года, в день 90-летия образования Свердловской области.