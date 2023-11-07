«Если какие-то нарушения были, то компания понесёт административную ответственность». Владислав Пинаев «перевёл стрелки» на подрядчика, который проводит земляные работы на территории старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле

Сегодня, 7 ноября, в Екатеринбурге в Доме журналистов прошла пресс-конференция с участием новоизбранного мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Он рассказал представителям СМИ о том, что удалось сделать за последние годы, а также о планах реализации новых крупных социальных проектов. Журналисту АН «Между строк» удалось задать главе города несколько вопросов о скандале вокруг земляных работ на территории старого Демидовского завода. Мы попросили градоначальника прокомментировать его недавние слова в эфире телекомпании «Телекон» о нарушениях федерального законодательства при проведении работ, высказать мнение об откровенно лукавом ответе директора музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой по поводу участков, на которых велись раскопки, и судьбе нескольких десятков тонн металла, которые фирма-подрядчик вывезла с завода-музея.

«Если какие-то нарушения были, то компания понесёт некую административную ответственность. Работы не будут останавливаться, нарушения будут исправлены, если они имеют место быть. Далее работы продолжатся с точки зрения развития площадки, пустующих площадей на заводе, который необходимо сегодня реанимировать», — сказал Владислав Пинаев.

На второй вопрос он ответил, что ничего сверхъестественного на территории завода не произошло, и посоветовал обратиться с вопросами в Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Чтобы узнать, куда делось железо демидовской эпохи, которое рабочие выкопали из земли, мэр рекомендовал ознакомиться с контрактом, заключённым руководством завода-музея с компанией «НС-ГРУПП» .

В конце октября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в студии телекомпании «Телекон» впервые прокомментировал скандал вокруг земляных работ, которые ведутся на территории старого Демидовского завода. Глава города пояснил, что там идёт «очистка площадки от бетонолома» для её дальнейшего перспективного развития. Также градоначальник заявил, что во время проведения благоустройства действующее законодательство никто не нарушал.

Отметим, что позиция Владислава Пинаева не совпадает с мнением Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области. На запрос АН «Между строк» в ведомстве ответили, что работы проводились с нарушением требований пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 (меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия) Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Также Управлением госохраны в адрес руководства музея объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено добровольно приостановить земляные работы до разработки и согласования необходимой документации.

Свою проверку проводит и прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.

Напомним, в начале октября в редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила и рассказал, что стал свидетелем производства земляных работ на территории старого Демидовского завода. На участке работали экскаваторы, которые выкапывали глубокие и широкие ямы и пропускали землю через специальный промышленный горный грохот с магнитным сепаратором, который отсеивает металл. У мужчины возникли предположения, что таким образом компания, которая занимается работами, планирует сдать металл, хранившийся здесь почти 300 лет.

Сначала редакция АН «Между строк» отправила запрос в мэрию Нижнего Тагила, в МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», а также в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева сообщила АН «Между строк», что на территории ведутся подготовительные работы для дальнейшего благоустройства территории (расчистка от мусора, корчёвка аварийной и самосевной древесно-кустарниковой растительности, демонтаж строений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей ввиду своей ветхости), добавив, что на участке, где проходят раскопки, отсутствуют объекты культурного наследия. Однако если изучить подробней план-схему расположения границ зон охраны объектов культурного наследия из приказа Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 2019 года, то можно увидеть, что зона, где можно вести работы по благоустройству, находится ближе к зданию на Носова, 4, а на самом деле техника работала почти вплотную к зданиям завода — в «красной» охраняемой зоне.

Также в музее пояснили, что непосредственно работы по благоустройству проводит компания «НС-ГРУПП» на благотворительной основе.

При этом в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на запрос редакции ответили, что на части земельного участка, где расположен объект культурного наследия, было проведено археологическое обследование и выявлен объект археологического наследия «Культурный слой Нижнетагильского Демидовского завода XVIII — нач. XX в.», а информация от МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» о проводимых (планируемых к проведению) работах на территории объекта культурного наследия к ним не поступала.

19 октября прокуратура Ленинского района и ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» по поручению Управления провели выездную проверку на территории старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле.

Когда на территорию завода-музея прибыла комиссия, обнаружилось, что на месте вырытого котлована находится ровная площадка. О проводимых здесь земляных работах напоминали только следы техники. Вся она переместилась на несколько десятков метров юго-западней — на соседний участок, о котором и говорилось в ответе. В разговоре с заместителем прокурора Ленинского района Иваном Перегудом директор МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева отрицала, что работы велись около здания завода в «красной» охраняемой зоне. При этом представителя музея не смутила даже опровергающая её слова видеозапись, сделанная на этом же самом месте две недели назад.

04.10.2023 19.10.2023