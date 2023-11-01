«Закон никто не нарушает и не собирался нарушать». Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев впервые прокомментировал скандал с земляными работами на территории старого Демидовского завода 

Накануне, 31 октября, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в студии телекомпании «Телекон» впервые прокомментировал скандал вокруг земляных работ, которые ведутся на территории старого Демидовского завода. Глава города заявил, что там идёт очистка площадки от бетонолома для её дальнейшего перспективного развития. Также градоначальник заявил, что во время проведения благоустройства действующее законодательство никто не нарушал.

«Сотрудниками музея было составлено техническое задание с одобрения администрации, с моего личного согласия на проведение работ. Ближе к улице Носова был пустырь, где в своё время НТМК, уходя с завода имени Куйбышева, оставил много бетонолома, поэтому на сегодняшний день мы просто наводим там порядок в рамках той работы, которая была проведена совместно с ЕВРАЗом по развитию территорий. Нет никаких раскопок. Одна из компаний вышла с инициативой провести работы, но при этом взяв на себя повышенные обязательства привести в порядок территорию. Да, может быть, где-то не согласовали, но тем не менее археологи, которые выезжали на территорию, подтвердили, что никакого культурного слоя там дальше нет, не попадает данный участок в зоны объектов культурного наследия. Была проведена прокурорская проверка, вот результаты мы подождём. Закон никто не нарушает и не собирался нарушать, поэтому всё действует в рамках действующего законодательства», — пояснил мэр.

Отметим, что позиция Владислава Пинаева не совпадает с мнением Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области. На запрос АН «Между строк» в ведомстве ответили, что работы проводились с нарушением требований пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 (меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия) Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Также Управлением госохраны в адрес руководства музея объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено добровольно приостановить земляные работы до разработки и согласования необходимой документации.

Свою проверку проводит и прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.

Напомним, в начале октября в редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила и рассказал, что стал свидетелем производства земляных работ на территории старого Демидовского завода. На участке работали экскаваторы, которые выкапывали глубокие и широкие ямы и пропускали землю через специальный промышленный горный грохот с магнитным сепаратором, который отсеивает металл. У мужчины возникли предположения, что таким образом компания, которая занимается работами, планирует сдать металл, хранившийся здесь почти 300 лет.

Сначала редакция АН «Между строк» отправила запрос в мэрию Нижнего Тагила, в МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», а также в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева сообщила АН «Между строк», что на территории ведутся подготовительные работы для дальнейшего благоустройства территории (расчистка от мусора, корчёвка аварийной и самосевной древесно-кустарниковой растительности, демонтаж строений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей ввиду своей ветхости), добавив, что на участке, где проходят раскопки, отсутствуют объекты культурного наследия. Однако если изучить подробней план-схему расположения границ зон охраны объектов культурного наследия из приказа Управления охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 2019 года, то можно увидеть, что зона, где можно вести работы по благоустройству, находится ближе к зданию на Носова, 4, а на самом деле техника работает почти вплотную к зданиям завода — в «красной» охраняемой зоне.

Также в музее пояснили, что непосредственно работы по благоустройству проводит компания «НС-ГРУПП» на благотворительной основе.

При этом в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на запрос редакции ответили, что на части земельного участка, где расположен объект культурного наследия, было проведено археологическое обследование и выявлен объект археологического наследия «Культурный слой Нижнетагильского Демидовского завода XVIII — нач. XX в.», а информация от МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» о проводимых (планируемых к проведению) работах на территории объекта культурного наследия к ним не поступала.

19 октября прокуратура Ленинского района, а также ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» по поручению Управления провели выездную проверку на территории старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле.

Когда на территорию завода-музея прибыла комиссия, обнаружилось, что на месте вырытого котлована находится ровная площадка. О проводимых здесь земляных работах напоминали только следы техники. Вся она переместилась на несколько десятков метров юго-западней — на соседний участок, о котором и говорилось в ответе. В разговоре с заместителем прокурора Ленинского района Иваном Перегудом директор МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева отрицала, что работы велись около здания завода в «красной» охраняемой зоне. При этом представителя музея не смутила даже опровергающая её слова видеозапись, сделанная на этом же самом месте две недели назад.

04.10.2023 19.10.2023